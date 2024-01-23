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В Минобороны анонсировали новую встречу в формате "Рамштайн"

Фото: встреча в формате "Рамштайн" пройдет в феврале (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко сообщил, когда состоится следующая встреча в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для прессы по результатам заседания "Рамштайн-18".

По словам Коваленко, следующая встреча в формате Рамштайн будет накануне заседания Совета Украины-НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе в середине февраля этого года.

"Надо подождать 2-3 недели", - добавил он.

"Раммштайн-18"

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Мы уже писали, что министр обороны Украины на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что нужно ВСУ для совершения прорыва.

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