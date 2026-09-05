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Міноборони: 14% компаній ОПК втратили критичність, але ще можуть поновити

16:36 05.09.2026 Сб
1 хв
Більшість підприємств пройшли перевірку за спрощеною процедурою
aimg Валерія Абабіна
Фото: Бронювання "Дія" (Віталій Носач, РБК -Україна)

Міноборони завершило перегляд рішень про критичну важливість підприємств оборонно-промислового комплексу. Статус підтвердили 86% компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Що показав перегляд

Міноборони переглянуло рішення про критичність, ухвалені до 7 липня 2026 року. Статус критично важливих підтвердили 86% підприємств ОПК - вони зберегли можливість бронювати військовозобов'язаних працівників.

Для більшості компаній діяла спрощена процедура - без необхідності повторно подавати повний пакет документів.

Статус не підтвердили 14% підприємств. Вони можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів.

Нагадаємо, статус критично важливого підприємства дозволяє бронювати від мобілізації частину працівників, а для підприємств ОПК - до 100% військовозобов'язаних.

Навесні Кабмін оновив правила бронювання, доручивши переглянути критерії критичності та підвищивши зарплатний поріг для працівників, яких можна бронювати.

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