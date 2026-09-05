Міноборони: 14% компаній ОПК втратили критичність, але ще можуть поновити

Міноборони завершило перегляд рішень про критичну важливість підприємств оборонно-промислового комплексу. Статус підтвердили 86% компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Міноборони переглянуло рішення про критичність, ухвалені до 7 липня 2026 року. Статус критично важливих підтвердили 86% підприємств ОПК - вони зберегли можливість бронювати військовозобов'язаних працівників.
Для більшості компаній діяла спрощена процедура - без необхідності повторно подавати повний пакет документів.
Статус не підтвердили 14% підприємств. Вони можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів.
Нагадаємо, статус критично важливого підприємства дозволяє бронювати від мобілізації частину працівників, а для підприємств ОПК - до 100% військовозобов'язаних.
Навесні Кабмін оновив правила бронювання, доручивши переглянути критерії критичності та підвищивши зарплатний поріг для працівників, яких можна бронювати.