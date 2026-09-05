Міноборони: 14% компаній ОПК втратили критичність, але ще можуть поновити

Що показав перегляд

Міноборони переглянуло рішення про критичність, ухвалені до 7 липня 2026 року. Статус критично важливих підтвердили 86% підприємств ОПК - вони зберегли можливість бронювати військовозобов'язаних працівників.

Для більшості компаній діяла спрощена процедура - без необхідності повторно подавати повний пакет документів.

Статус не підтвердили 14% підприємств. Вони можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів.