Минобороны: 14% компаний ОПК потеряли критичность, но еще могут восстановить

Минобороны завершило пересмотр решений о критической важности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Статус подтвердили 86% компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Минобороны пересмотрело решение о критичности, принятые до 7 июля 2026 года. Статус критически важных подтвердили 86% предприятий ОПК – они сохранили возможность бронировать военнообязанных работников.
Для большинства компаний действовала упрощенная процедура – без необходимости повторно подавать полный пакет документов.
Статус не подтвердили 14% предприятий. Они могут получить его снова, подав в Миноборону полный пакет документов.
Напомним, статус критически важного предприятия позволяет бронировать от мобилизации часть работников, а для предприятий ОПК – до 100% военнообязанных.
Весной Кабмин обновил правила бронирования , поручив пересмотреть критерии критичности и повысив зарплатный порог для бронированных работников.