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Минобороны: 14% компаний ОПК потеряли критичность, но еще могут восстановить

16:36 05.09.2026 Сб
1 мин
Большинство предприятий прошли проверку по упрощенной процедуре
aimg Валерия Абабина
Фото: Бронирование "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минобороны завершило пересмотр решений о критической важности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Статус подтвердили 86% компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Что показал пересмотр

Минобороны пересмотрело решение о критичности, принятые до 7 июля 2026 года. Статус критически важных подтвердили 86% предприятий ОПК – они сохранили возможность бронировать военнообязанных работников.

Для большинства компаний действовала упрощенная процедура – без необходимости повторно подавать полный пакет документов.

Статус не подтвердили 14% предприятий. Они могут получить его снова, подав в Миноборону полный пакет документов.

Напомним, статус критически важного предприятия позволяет бронировать от мобилизации часть работников, а для предприятий ОПК – до 100% военнообязанных.

Весной Кабмин обновил правила бронирования , поручив пересмотреть критерии критичности и повысив зарплатный порог для бронированных работников.

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