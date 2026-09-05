Минобороны: 14% компаний ОПК потеряли критичность, но еще могут восстановить

Что показал пересмотр

Минобороны пересмотрело решение о критичности, принятые до 7 июля 2026 года. Статус критически важных подтвердили 86% предприятий ОПК – они сохранили возможность бронировать военнообязанных работников.

Для большинства компаний действовала упрощенная процедура – без необходимости повторно подавать полный пакет документов.

Статус не подтвердили 14% предприятий. Они могут получить его снова, подав в Миноборону полный пакет документов.