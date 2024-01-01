Міноборони з 1 січня запустило оновлену гарячу лінію для військових та їх родин

Ветерани та їх рідні можуть отримати консультацію або відповіді на свої запитання за коротким номером 1512.

Окрім цього роботу продовжує номер гарячої лінії 0-800-500-442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

"Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру", - сказано в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що для них є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку ветеранам, адже йдеться про вирішення їх проблем. Відповідати на запити будуть спеціалісти Урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу.

"За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім "Київстар", у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом", - зазначили у відомстві.

Виплати у 2023 році

Нагадаємо, у липні Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мали отримати від 450 до 3100 гривень.

Кабмін планував, що на всі виплати знадобиться 1,038 млрд гривень.

Ми також повідомляли, що абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.

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