Минобороны с 1 января запустило обновленную горячую линию для военных и их семей

Ветераны и их родные могут получить консультацию или ответы на свои вопросы по короткому номеру 1512.

Кроме этого, работу продолжает номер горячей линии 0-800-500-442, который доступен для пользователей всех операторов мобильной связи.

"Консультирование военных и членов их семей по сложным и болезненным вопросам, регистрацию их обращений круглосуточно будут осуществлять десятки высокопрофессиональных работников Правительственного контактного центра", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что для них очень важно предоставить максимально качественные услуги и поддержку ветеранам, ведь речь идет о решении их проблем. Отвечать на запросы будут специалисты Правительственного контактного центра, в том числе психологи, которые смогут оказать необходимую помощь.

"По новому номеру горячая линия доступна пользователям всех национальных операторов, кроме "Киевстар", в связи с техническими настройками, которые исправят в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Выплаты в 2023 году

Напомним, в июле Кабмин принял постановление № 754 , согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, должны были получить от 450 до 3100 гривен.

Кабмин планировал, что на все выплаты понадобится 1,038 млрд. гривен .

Мы также сообщали, что абсолютноебольшинство украинцев (78%) имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .