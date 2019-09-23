В Минобороны озвучили приоритетные действия ведомства

Приоритетными действиями для Министерства обороны Украины является изменение структуры министерства, а также внедрение закона о военной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи с канадской делегацией, во главе с послом Канады в Украине Романом Ващуком. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере реформирования Вооруженных сил Украины.

"Приоритетами в деятельности Минобороны пока являются необходимость пересмотра стратегических оборонных документов, изменение структуры и функционала оборонного ведомства, внесение изменений и внедрения законодательных инициатив, таких как закон о военной полиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отдельное внимание было сосредоточено на необходимости дальнейшего усиления сотрудничества и привлечении иностранных экспертов к приоритетным направлениям реформирования Минобороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины не планирует сокращать состав Вооруженных сил. По словам Загороднюка, в рамках реформы в армии будут перераспределены имеющиеся ресурсы, а также планируется наращивание военных частей.

Также РБК-Украина сообщало, что Генштаб ВСУ разрабатывает план разведения сил и средств на Донбассе. При этом разведение сил и средств не будет происходить одновременно по всей линии разграничения. По словам Загороднюка, разведение сил - это не отступление украинских военных.