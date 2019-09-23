У Міноборони озвучили пріоритетні дії відомства

Пріоритетними діями для Міністерства оборони України є зміна структури міністерства, а також впровадження закону про військової поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час зустрічі з канадською делегацією на чолі з послом Канади в Україні Романом Ващуком. У ході зустрічі сторони обговорили поточний стан співробітництва у сфері реформування Збройних сил України.

"Пріоритетами у діяльності Міноборони поки є необхідність перегляду стратегічних оборонних документів, зміна структури і функціоналу оборонного відомства, внесення змін та впровадження законодавчих ініціатив, таких як закон про військової поліції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окрему увагу було зосереджено на необхідності подальшого посилення співробітництва та залучення іноземних експертів до пріоритетних напрямів реформування Міноборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України не планує скорочувати склад Збройних сил. За словами Загороднюка, в рамках реформи в армії будуть перерозподілені наявні ресурси, а також планується нарощування військових частин.

Також РБК-Україна повідомляло, що Генштаб ЗСУ розробляє план розведення сил і засобів на Донбасі. При цьому розведення сил і засобів не буде відбуватися одночасно по всій лінії розмежування. За словами Загороднюка, розведення сил - це не відступ українських військових.