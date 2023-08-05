Мінні поля й не тільки. В ЗСУ розповіли про складнощі на південному напрямку

Ворог використовує смуги загороджень протяжністю від 10 до 40 км кожна на південному напрямку Для їх подолання необхідні значна кількість інженерно-саперних підрозділів.

Про це розповів командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Military Media Center.

"Складність ведення Силами оборони України наступальних дій на південному напрямку полягає в тому, що противник влаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна, їх щільність достатньо велика", - розповів Герега.

За словами бригадного генерала, смуги загороджень включають в себе:

протитанкові мінні поля;

невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів;

"зуби дракона";

протитанкові їжаки;

дротові перешкоди.

Для подолання загороджень необхідні значна кількість інженерно-саперних підрозділів, особовий склад яких зможе пророблювати проходи в мінно-вибухових загородженнях противника як вручну, так і за допомогою спеціальної інженерної техніки. Водночас наявність техніки для такої кількості загороджень поки що недостатня.

Наразі Сили оборону сформували п’ять інженерно-саперних батальйонів. Частина особового складу пройшла підготовку за кордоном й вже виконує завдання у складі визначених угруповань, а також з розмінування деокупованих територій в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Протягом липня-серпня близько 150 солдатів також пройдуть підготовку.

"Інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів в якості матеріально-технічної допомоги до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях (інженерні танки, установки та заряди розмінування, танкові мостові укладачі та інше). Наразі, здійснюється підготовка екіпажів зазначеної техніки за кордоном", - додає Герега.

Ситуація на фронті

Як розповідав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, на просування наших воїнів на фронті впливають зокрема великі мінні загородження та фортифікаційні споруди, які облаштували росіяни.

Тим часом згідно з даними Інституту вивчення війни, ЗСУ задіяли для контрнаступу на південному напрямку свіжі резерви, однак поки не досягли значного прориву.