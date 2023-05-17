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Мінні поля та тисячі метрів траншей: Наєв розповів про укріплення північного кордону

Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують укріплювати північний кордон нашої країни. За останні десять днів оборонці встановили нові мінні поля та вирили тисячі метрів оборонних траншей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗСУ в Facebook.

"Виходячи з імовірного характеру дій противника, ми здійснюємо комплекс заходів щодо забезпечення готовності угруповань військ, які боронять Північну операційну зону, до будь-яких дій противника починаючи з відбиття авіаційних та ракетних ударів, а також недопущення дій його диверсійних сил", - заявив командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що зараз ворог не готовий до наступальних дій на півночі України. Проте українські захисники готові різних сценаріїв.

Наєв наголосив, що значну роль у стримуванні противника відіграють інженерні загородження. Їх будівництво та створення триває щодня.

"За останні десять діб встановлено протитанкові мінні поля та загородження з використанням більше 5,5 тисячі мін. Вздовж державного кордону вирито близько 1,5 тисячі метрів траншей та 3,5 тисячі метрів протитанкових ровів", - додав Наєв.

За словами командувача, військові також обладнують укриття та вогневі позиції для особового складу і техніки.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Білорусі заявило, що посилює кордон танковими підрозділами.

При цьому українські військові зазначають, що поки загрози наступу ворога на півночі України немає.

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