Минные поля и тысячи метров траншей: Наев рассказал об укреплении северной границы

"Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем комплекс мер по обеспечению готовности группировок войск, защищающих Северную операционную зону, до любых действий противника, начиная с отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил", - заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что сейчас враг не готов к наступательным действиям на севере Украины. Однако украинские защитники готовы к разным сценариям.

Наев подчеркнул, что значительную роль в сдерживании противника играют инженерные заграждения. Их строительство и создание продолжается каждый день.

"За последние десять суток установлены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тысячи мин. Вдоль государственной границы вырыто около 1,5 тысячи метров траншей и 3,5 тысячи метров противотанковых рвов", - добавил Наев.

По словам командующего, военные также оборудуют укрытия и огневые позиции для личного состава и техники.

Напомним, недавно Минобороны Беларуси заявило, что усиливает границу танковыми подразделениями.

При этом украинские военные отмечают, что пока угрозы наступления противника на севере Украины нет.

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