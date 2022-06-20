Минная опасность. Какие парки Киева все еще нельзя посещать

В Киеве по состоянию на 20 июня запрещенно посещать 8 парковых зон. При этом все остальные парки - безопасны для прогулки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
По данным ведомства, в Киеве можно посещать все парки, кроме зон, которые не открыты, а это:
В КГВА отметили, что все остальные парки - безопасны для посещения.
"Нетехническое обследование лесо-парковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования", - рассказали в администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что большинство водоемов Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей - все еще опасны. Этим регионам предстоит длительное разминирование.
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