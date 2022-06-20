UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минная опасность. Какие парки Киева все еще нельзя посещать

Фото: небезопасные парки Киева (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве по состоянию на 20 июня запрещенно посещать 8 парковых зон. При этом все остальные парки - безопасны для прогулки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным ведомства, в Киеве можно посещать все парки, кроме зон, которые не открыты, а это:

  • часть парка "Лысая гора";
  • часть парка "Киото";
  • парк “Борцов за свободу и независимость”;
  • парк "Деснянский";
  • Парк “Муромец”;
  • часть парка на острове Труханов;
  • часть парка "Пуща-Водица";
  • часть Мариинского парка.

В КГВА отметили, что все остальные парки - безопасны для посещения.

"Нетехническое обследование лесо-парковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования", - рассказали в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство водоемов Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей - все еще опасны. Этим регионам предстоит длительное разминирование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАгрессия РФВойна в Украине