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Осторожно мины. В МВД рассказали, в каких регионах еще опасно купаться в водоемах

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Украина, Суббота 18 июня 2022 11:52
Осторожно мины. В МВД рассказали, в каких регионах еще опасно купаться в водоемах Фото: заминированные водоемы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Большинство водоемов Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей - все еще опасны. Этим регионам предстоит длительное разминирование.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир всеукраинского телемарафона.

При этом глава МВД отметил, что безопасность водоемов накануне жаркого сезона определяет местная власть, после осмотра ГСЧС.

"Там где были боевые действия - это будет долгое разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, которого у нас чрезвычайно мало", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов.

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Министерство внутренних дел Украины Российская Федерация
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