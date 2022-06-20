Мінна небезпека. Які парки Києва все ще не можна відвідувати

У Києві станом на 20 червня заборонено відвідувати 8 паркових зон. При цьому всі інші парки - безпечні для прогулянки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
За даними відомства, в Києві можна відвідувати всі парки, крім зон, які не відкриті, а це:
У КГВА відзначили, що всі інші парки – безпечні для відвідування.
"Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування", - розповіли в адміністрації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість водойм Київської, Сумської , Харківської та Чернігівської областей - все ще небезпечні. Цим регіонам належить тривале розмінування.
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