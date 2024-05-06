Мінна безпека. В Україні працює сайт для навчання дітей та дорослих

В Україні працює сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. За допомогою нього можна отримати базові знання з мінної безпеки, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт .

Для кожного, хто проводить заняття з мінної безпеки, разом з експертами було розроблено онлайн-курс, що включає:

методології щодо навчання дітей мінної безпеки відповідно до віку, особливих освітніх потреб, формату навчання;

рекомендації зі створення емоційно безпечного середовища для дитини, в якому вона зможе спокійно та з інтересом навчатися ;

ідеї, матеріали, презентації для інтерактивного проведення занять онлайн та офлайн;

міжнародні стандарти та підходи з викладання, які допоможуть змінити поведінку на безпечну.

Наразі сайт пропонує пройти онлайн курс кільком категоріям:

Крім того, на сайті є інформація, що підлаштована під різні вікові категорії. Зокрема для дітей молодшого віку, підлітків та дорослих. Для дітей інформація подається у вигляді навчальних коміксів ігор та мультфільмів, де зрозуміло пояснюється небезпека вибухівки.

Як діяти при виявленні небезпечного предмета

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Для того, щоб мінімізувати небезпеку, варто: