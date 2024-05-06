Минная безопасность. В Украине работает сайт для обучения детей и взрослых
В Украине работает сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. С помощью него можно получить базовые знания по минной безопасности, поскольку практически 30% государства все еще загрязнены взрывоопасными предметами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт.
Для каждого, кто проводит занятия по минной безопасности, вместе с экспертами был разработан онлайн-курс, включающий:
- методологии обучения детей минной безопасности в соответствии с возрастом, особыми образовательными потребностями, форматом обучения;
- рекомендации по созданию эмоционально безопасной среды для ребенка, в котором он сможет спокойно и с интересом обучаться;
- идеи, материалы, презентации для интерактивного проведения занятий онлайн и офлайн;
- международные стандарты и подходы по преподаванию, которые помогут изменить поведение на безопасное.
Сейчас сайт предлагает пройти онлайн курс по нескольким категориям:
- педагогам;
- работникам ГСЧС Украины и Нацполиции;
- людям, желающим больше узнать о минной безопасности.
Кроме того, на сайте есть информация, подстроенная под разные возрастные категории. В частности, для детей младшего возраста, подростков и взрослых. Для детей информация подается в виде обучающих комиксов игр и мультфильмов, где понятно объясняется опасность взрывчатки.
Как действовать при обнаружении опасного предмета
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Для того чтобы минимизировать опасность, следует:
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избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
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не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
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не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.
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