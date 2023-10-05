Мінмолодьспорту вимагає від FIFA й UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань

Міжнародна федерація футболу (FIFA) й Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) повинні скасувати свої рішення щодо допуску російських юніорів до змагань. Спорт повинен пропагувати мир, а не спонукати до продовження війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту.
З початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України:
"Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя", - пише пресслужба.
Також від початку повномасштабного вторгнення російські терористи вбили 504 дитини й поранили 1129 неповнолітніх. Зокрема було задокументовано 3209 випадків російських злочинів проти дітей, включено з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.
"Агресивна росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас UEFA та FIFA повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно", - пише Мінмолодьспорту.
Міністерство молоді та спорту вимагає від FIFA та UEFA скасувати рішення щодо допуску росіян на міжнародні змагання.
Україна закликала всіх асоціацій-членів UEFA до бойкоту проти будь-яких матчів з росіянами. Офіційно до нього долучились асоціації футболу:
Також Швейцарії, Чехія, Нідерланди та Естонія наразі чекають подальших пояснень від UEFA.
"Ми закликаємо FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку Росії. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", - додає пресслужба.
Що цьому передувало
UEFA повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.
Також вчора, 4 жовтня, FIFA прийняла аналогічне рішення.
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