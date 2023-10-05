Мінмолодьспорту вимагає від FIFA й UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань

З початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України:

Росія викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей;

зруйнувала 2767 навчальних закладів України;

пошкодила 344 спортивних об'єкти, 95 з яких - повністю чи частково зруйнувала.

"Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя", - пише пресслужба.

Також від початку повномасштабного вторгнення російські терористи вбили 504 дитини й поранили 1129 неповнолітніх. Зокрема було задокументовано 3209 випадків російських злочинів проти дітей, включено з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

"Агресивна росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас UEFA та FIFA повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно", - пише Мінмолодьспорту.

Міністерство молоді та спорту вимагає від FIFA та UEFA скасувати рішення щодо допуску росіян на міжнародні змагання.

Україна закликала всіх асоціацій-членів UEFA до бойкоту проти будь-яких матчів з росіянами. Офіційно до нього долучились асоціації футболу:

Англії;

Польщі;

Латвії;

Литви;

Швеції;

Данії;

Фінляндії;

Ірландії;

Норвегії;

Румунії.

Також Швейцарії, Чехія, Нідерланди та Естонія наразі чекають подальших пояснень від UEFA.

"Ми закликаємо FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку Росії. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", - додає пресслужба.

Що цьому передувало

UEFA повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

Також вчора, 4 жовтня, FIFA прийняла аналогічне рішення.