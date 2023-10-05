Минмолодежьспорта требует от FIFA и UEFA отменить решение о допуске россиян к соревнованиям

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) должны отменить свои решения о допуске российских юниоров к соревнованиям. Спорт должен пропагандировать мир, а не побуждать к продолжению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

С начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины:

Россия похитила по меньшей мере 19 тысяч украинских детей;

разрушила 2767 учебных заведений Украины;

повредила 344 спортивных объекта, 95 из которых - полностью или частично разрушила.

"Оккупационный российский режим продолжает убивать и похищать украинских детей, уничтожает объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы, не оставляя украинским детям возможностей не то, что для занятий спортом, а для обычной жизни", - пишет пресс-служба.

Также с начала полномасштабного вторжения российские террористы убили 504 ребенка и ранили 1129 несовершеннолетних. В частности было задокументировано 3209 случаев российских преступлений против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

"Агрессивная Россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время UEFA и FIFA возвращает на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно", - пишет Минмолодьспорта.

Министерство молодежи и спорта требует от FIFA и UEFA отменить решение о допуске россиян на международные соревнования.

Украина призвала все ассоциации-члены UEFA к бойкоту против любых матчей с россиянами. Официально к нему присоединились ассоциации футбола:

Англии;

Польши;

Латвии;

Литвы;

Швеции;

Дании;

Финляндии;

Ирландии;

Норвегии;

Румынии.

Также Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония пока ждут дальнейших объяснений от UEFA.

"Мы призываем FIFA и UEFA противостоять насилию и агрессии со стороны России. Мы будем решительно отстаивать эту позицию, пока Россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте", - добавляет пресс-служба.

Что этому предшествовало

UEFA вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

Также вчера, 4 октября, FIFA приняла аналогичное решение.