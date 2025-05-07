Мінлива погода 7 травня: синоптики попередили, що чекає Україну

7 травня в Україні прогнозуємо нестійку різноманітну по території погоду. Атмосферний тиск зазнаватиме коливань: у більшості областей вночі знижуватиметься, а вдень підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях.

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози; лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25°.

Погода в Києві

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

Погода в Україні 7 травня (facebook.com/UkrHMC)