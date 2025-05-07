Переменчивая погода 7 мая: синоптики предупредили, что ждет Украину

Сегодня, 7 мая, в Украине прогнозируют неустойчивую разнообразную погоду. Вероятны дожди, грозы и до 25° тепла.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
7 мая в Украине прогнозируем неустойчивую разнообразную по территории погоду. Атмосферное давление будет испытывать колебания: в большинстве областей ночью будет снижаться, а днем повышаться, особенно ощутимо в западных и северных областях.
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы; только ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков.
Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с.
Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-22°, на юго-востоке страны до 25°.
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.
В течение всей рабочей недели в Украине сохранится прохладная погода. Ожидаются дожди с грозами, ночная температура будет оставаться плюсовой, но низкой, а днем столбики термометров не превысят +23 градусов.
Синоптики заранее предупреждали о похолодании, поэтому оно не стало неожиданностью.
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