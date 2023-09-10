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Мінлива хмарність, втім, без опадів. Повітря прогріється до +28: погода на завтра

Неділя 10 вересня 2023 17:23
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Мінлива хмарність, втім, без опадів. Повітря прогріється до +28: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 11 вересня, по усій території України очікується мінлива хмарність, втім без опадів. Температура повітря прогріється до +28.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність.Без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 5-10, на узбережжі морів до 13; вдень 19-24, на Закарпатті до 30", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +25 до +28 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +7 до +10 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +9 до +13 вночі й від +22 до +25 вдень;
  • на сході коливатиметься від +9 до +13 вночі й від +19 до +24 вдень.

Мінлива хмарність, втім, без опадів. Повітря прогріється до +28: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 11 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +5 - +10, вдень +19 - +24, а в Києві - вночі +8 - +10, вдень близько +22-24.

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