Переменная облачность, впрочем, без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на завтра

Завтра, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогреется до +28°С.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10, на побережье морей до 13; днем 19-24, на Закарпатье до 30", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +10 до +12 ночью и от +25 до +28 днем;

на севере будет колебаться от +7 до +10 ночью и от +21 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +9 до +13 ночью и от +22 до +25 днем;

на востоке будет колебаться от +9 до +13 ночью и от +19 до +24 днем. Фото: прогноз погоды на 11 сентября (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +5 - +10, днем +19 - +24, а в Киеве - ночью +8 - +10, днем около +22-24.