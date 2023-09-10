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Переменная облачность, впрочем, без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на завтра

Воскресенье 10 сентября 2023 17:23
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Переменная облачность, впрочем, без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогреется до +28°С.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10, на побережье морей до 13; днем 19-24, на Закарпатье до 30", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +10 до +12 ночью и от +25 до +28 днем;
  • на севере будет колебаться от +7 до +10 ночью и от +21 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +9 до +13 ночью и от +22 до +25 днем;
  • на востоке будет колебаться от +9 до +13 ночью и от +19 до +24 днем.

Переменная облачность, впрочем, без осадков. Воздух прогреется до +28: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 11 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +5 - +10, днем +19 - +24, а в Киеве - ночью +8 - +10, днем около +22-24.

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