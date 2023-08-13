Мінлива хмарність по усій Україні, вночі місцями дощі: погода на завтра

По усій території України, завтра, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі у Чернігівській і Сумській областях можливий дощ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Чернігівській і Сумській областях вночі місцями невеликий дощ.Вітер переважно західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 13 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +11 - +16, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +25.
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