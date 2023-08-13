Облачно по всей Украине, ночью местами дожди: погода на завтра

На всей территории Украины, завтра, 13 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Черниговской и Сумской областях возможен дождь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно, без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 13 августа (facebook.com/UkrHMC)
"Облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +11 - +16, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +25.
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