Мінлива хмарність по усій Україні, вночі місцями дощі: погода на завтра

По усій території України, завтра, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі у Чернігівській і Сумській областях можливий дощ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Чернігівській і Сумській областях вночі місцями невеликий дощ.Вітер переважно західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +20 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +23 до +26 вдень;

на півдні коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +25 до +28 вдень;

на сході коливатиметься від +14 до +21 вночі й від +25 до +27 вдень. Фото: прогноз погоди на 13 серпня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +11 - +16, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +25.