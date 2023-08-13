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Мінлива хмарність по усій Україні, вночі місцями дощі: погода на завтра

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Неділя 13 серпня 2023 07:30
Мінлива хмарність по усій Україні, вночі місцями дощі: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України, завтра, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі у Чернігівській і Сумській областях можливий дощ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Чернігівській і Сумській областях вночі місцями невеликий дощ.Вітер переважно західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +20 до +24 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +25 до +28 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +21 вночі й від +25 до +27 вдень.

На зображенні може бути: карта та текст

Фото: прогноз погоди на 13 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +11 - +16, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +25.

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