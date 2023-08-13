Облачно по всей Украине, ночью местами дожди: погода на завтра
Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
На всей территории Украины, завтра, 13 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Черниговской и Сумской областях возможен дождь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно, без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
- на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +20 до +24 днем;
- на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +23 до +26 днем;
- на юге будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +25 до +28 днем;
- на востоке будет колебаться от +14 до +21 ночью и от +25 до +27 днем.
Фото: прогноз погоды на 13 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +11 - +16, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +25.
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