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Облачно по всей Украине, ночью местами дожди: погода на завтра

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Воскресенье 13 августа 2023 07:30
Облачно по всей Украине, ночью местами дожди: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На всей территории Украины, завтра, 13 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Черниговской и Сумской областях возможен дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно, без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +20 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на юге будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +25 до +28 днем;
  • на востоке будет колебаться от +14 до +21 ночью и от +25 до +27 днем.

На картинке может быть: карта и текст

Фото: прогноз погоды на 13 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +11 - +16, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +25.

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