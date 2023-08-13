Облачно по всей Украине, ночью местами дожди: погода на завтра

На всей территории Украины, завтра, 13 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Черниговской и Сумской областях возможен дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно, без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +20 до +24 днем;

на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +23 до +26 днем;

на юге будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +25 до +28 днем;

на востоке будет колебаться от +14 до +21 ночью и от +25 до +27 днем. Фото: прогноз погоды на 13 августа (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +11 - +16, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +25.