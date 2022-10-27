UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінлива хмарність та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні в п'ятницю, 28 жовтня, очікується туман та дрібний дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у п'ятницю, 28 жовтня, очікується суха, але хмарна погода. Вранці та вночі деякі регіони огорне туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра, згідно з прогнозами синоптиків, очікується суха погода, лише у східних областях уночі місцями невеликий дощ.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, уночі та вранці 28 жовтня у західних та Вінницькій областях очікується туман – видимість 200-500 м.

Що стосується температури повітря, то в п'ятницю на заході та півдні вдень буде до +14...16 градусів вище нуля. У центральних та північних областях денна температура повітря підвищиться до 13-14 градусів тепла. На сході завтра буде прохолодно – там температура повітря вдень становитиме +9...11 градусів.

Нагадаємо, раніше українців попередили про туман та погіршення видимості.

Як повідомлялося, за даними синоптиків, майбутня зима в Україні може виявитися теплішою за попередню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіТуман