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Переменная облачность и туман: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине в пятницу, 28 октября, ожидается туман и мелкий дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в пятницу, 28 октября, ожидается сухая, но облачная погода. Утром и ночью некоторые регионы окутает туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра, согласно прогнозам синоптиков, ожидается сухая погода, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, ночью и утром 28 октября в западных и Винницкой областях ожидается туман - видимость 200-500 м.

Что касается температуры воздуха, то в пятницу на западе и юге днем будет до +14...16 градусов выше нуля. В центральных и северных областях дневная температура воздуха повысится до 13-14 градусов тепла. На востоке завтра будет прохладно - там температура воздуха днем составит +9...11 градусов.

Напомним, ранее украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости.

Как сообщалось, по данным синоптиков, предстоящая зима в Украине может оказаться теплее предыдущей.

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