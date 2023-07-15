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Мінлива хмарність та спека до +33 на півдні: прогноз погоди на завтра

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Субота 15 липня 2023 15:00
Мінлива хмарність та спека до +33 на півдні: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди на 16 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні завтра, 16 липня, погода очікується сонячною та без опадів. На півдні можлива спека до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18, на півдні до 21. Вдень 24-29, у західних, південних та Вінницькій областях 28-33", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +30 до +32 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +26 до +28 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +28 до +30 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +24 до +28 вдень.

Мінлива хмарність та спека до +33 на півдні: прогноз погоди на завтра

Фото: прогноз погоди на 16 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +13 до +18, а вдень - від +24 до +29 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Європі вирує аномальна спека, яку вже прозвали Цербер. Агентство розповідало, чи може негода прийти в Україну.

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