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Мінлива хмарність та спека до +31: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України очікується мінлива хмарність, без опадів. На півдні та заході температура повітря сягатиме +30-+31 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17, у південній частині 17-22; вдень 24-29, на Закарпатті та півдні країни до 32", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +27 до +30 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +12 до +17 вночі й від +24 до +29 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +20 вночі й від +24 до +29 вдень.

Фото: прогноз погоди на 24 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний до 12 м/c. В області температура повітря вночі складатиме від +12 до +17, а вдень - від +24 до +29 градусів. В Києві - вночі від +15 до +17, вдень від +27 до +29.

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Погода