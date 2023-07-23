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Переменная облачность и жара до +31: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. На юге и западе температура воздуха будет достигать +30-+31 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17, в южной части 17-22; днем 24-29, на Закарпатье и юге страны до 32", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +27 до +30 днем;
  • на севере будет колебаться от +12 до +17 ночью и от +24 до +29 днем;
  • на юге будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +28 до +31 днем;
  • на востоке будет колебаться от +14 до +20 ночью и от +24 до +29 днем.

Фото: прогноз погоды на 24 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/c. В области температура воздуха ночью будет составлять от +12 до +17, а днем - от +24 до +29 градусов. В Киеве - ночью от +15 до +17, днем от +27 до +29.

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Погода