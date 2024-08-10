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Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Субота 10 серпня 2024 07:00
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Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні мінлива хмарність та короткочасні дощі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в Україні очікується тепла погода. Однак синоптики прогнозують мінливу хмарність та короткочасні дощі, місцями із грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Вночі температура повітря в межах від +16° до +18°, а вдень очікується від +24° до +26°.

За даними синоптиків, сьогодні вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому на півдні температура може досягнути +29°...33°. Спостерігається високий ризик грози.

У західній та центральній частині України очікується від +24° до 27°, на Заході - мінлива хмарність, а в центральних областях - ще й короткочасні зливи.

На сході прогнозується в середньому від +25° до +27° із мінливою хмарністю.

Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні 10 серпня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується мінлива хмарність та короткочасні зливи. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі склала від +16° до +18°, а вдень підніметься до +24°...+26°.

Нагадаємо, погоду в серпні синоптики характеризували як стабільну та посушливу. Температура в останній місяць літа може коливатися в середньому від +12° до +29°.

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