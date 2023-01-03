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Сильний вітер і мінлива хмарність: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні очікується сильний вітер та мінлива хмарність (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 4 січня, в Україні буде тепло. Проте очікується сильний вітер та мінлива хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а вдень у Карпатах та на сході країни місцями прогнозуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, а вдень від +3 до +8.

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У столиці та області завтра буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі 0+5 градусів, а вдень +3 +8. При цьому у Києві вночі буде +2 +4 градуси, а вдень +4 +6.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на поточний тиждень.

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