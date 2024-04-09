Мінлива хмарність, місцями прогріє до +25: погода на сьогодні

Сьогодні, 9 квітня, очікується мінлива хмарність, втім, місцями повітря прогріється до +25.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 9 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +6 до +11, а вдень від +20 до +25. У Києві вночі близько 10, а вдень від +22 до +24.
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