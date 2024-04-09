Переменная облачность, местами прогреет до +25: погода на сегодня

Сегодня, 9 апреля, ожидается переменная облачность, впрочем, местами воздух прогреется до +25.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 9 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +6 до +11, а днем от +20 до +25. В Киеве ночью около 10, а днем от +22 до +24.
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