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Мінлива хмарність і до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Мінлива хмарність і до +19: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 4 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 4 жовтня, повітря прогріє до +19°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

У західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 14-19°, у східних областях 11-16° тепла. Вночі в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Мінлива хмарність і до +19: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 4 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

По області вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

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