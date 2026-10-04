Мінлива хмарність і до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 4 жовтня, повітря прогріє до +19°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вдень 14-19°, у східних областях 11-16° тепла. Вночі в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

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