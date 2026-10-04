Переменная облачность и до +19: какой будет погода в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 4 октября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине сегодня, 4 октября, воздух прогреет до +19°. Дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. В западных, северных и областных областях утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 14-19°, в восточных областях 11-16° тепла. Ночью в Украине, кроме юга, на поверхности грунта заморозка 0-3°. Фото: какой будет погода в Украине 4 октября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. По области утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью на поверхности грунта заморозка 0-3°.