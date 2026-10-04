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Переменная облачность и до +19: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Переменная облачность и до +19: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 4 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 4 октября, воздух прогреет до +19°. Дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

В западных, северных и областных областях утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 14-19°, в восточных областях 11-16° тепла. Ночью в Украине, кроме юга, на поверхности грунта заморозка 0-3°.

Переменная облачность и до +19: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 4 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

По области утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью на поверхности грунта заморозка 0-3°.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

Мы также рассказывали, как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ.

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