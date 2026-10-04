Переменная облачность и до +19: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 4 октября, воздух прогреет до +19°. Дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
В западных, северных и областных областях утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 14-19°, в восточных областях 11-16° тепла. Ночью в Украине, кроме юга, на поверхности грунта заморозка 0-3°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
По области утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью на поверхности грунта заморозка 0-3°.
Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.
Мы также рассказывали, как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ.