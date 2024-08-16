Хмарно та місцями до +34: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Сьогодні в Україні обіцяють мінливу хмарність, яка не буде супроводжуватись опадами. Короткочасні дощі та грози місцями очікуються лише на Прикарпатті та Закарпатті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, по Україні прогнозується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.
Температура у південно-західній частині України та на Херсонщині вночі від +15 до +20°. У решті областей +10°...+15°.
Вдень у переважній більшості областей очікується від +24° до +29°.
За даними синоптиків, у Карпатах температура повітря складе вдень від +18° до +23°. У південно-західній частині України та на Херсонщині - +29°...34°.
Погода в Києві та області
У Київській області температура повітря вночі +10°...+15°, а вдень стовпчики термометра коливатимуться від +24° до +29°.
Нічна температура в столиці в межах від +13° до +15°. День у Києві обіцяє бути теплим, повітря прогріється від +26° до +28°.
Фото: погода в Україні 16 серпня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, як прогнозували синоптики, серпень в Україні буде стабільним та посушливим. Температура в останній місяць літа може коливатися в середньому від +12° до +29°.
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