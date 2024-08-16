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Хмарно та місцями до +34: прогноз погоди в Україні на сьогодні

П'ятниця 16 серпня 2024 07:00
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Хмарно та місцями до +34: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в Україні обіцяють мінливу хмарність, яка не буде супроводжуватись опадами. Короткочасні дощі та грози місцями очікуються лише на Прикарпатті та Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, по Україні прогнозується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.

Температура у південно-західній частині України та на Херсонщині вночі від +15 до +20°. У решті областей +10°...+15°.

Вдень у переважній більшості областей очікується від +24° до +29°.

За даними синоптиків, у Карпатах температура повітря складе вдень від +18° до +23°. У південно-західній частині України та на Херсонщині - +29°...34°.

Погода в Києві та області

У Київській області температура повітря вночі +10°...+15°, а вдень стовпчики термометра коливатимуться від +24° до +29°.

Нічна температура в столиці в межах від +13° до +15°. День у Києві обіцяє бути теплим, повітря прогріється від +26° до +28°.

Хмарно та місцями до +34: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні 16 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, як прогнозували синоптики, серпень в Україні буде стабільним та посушливим. Температура в останній місяць літа може коливатися в середньому від +12° до +29°.

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