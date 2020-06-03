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В Минкультуры определили кандидатуру языкового омбудсмена

Новости » Политика     03.06.2020 - 08:12
В Минкультуры определили кандидатуру языкового омбудсмена
Фото: Святосляв Литинский (facebook/svyatoslav.litynskyy)

Языковым омбудсменом может стать Святослав Литинский

Министерство культуры Украины выбрало кандидатуру на вакантную должность уполномоченного по защите государственного языка. Языковым обмудсменом может стать общественный деятель Святослав Литинский.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что кандидатуру Литинского утвердили во вторник, 2 июня. Теперь одобрить его избрание должен Кабинет министров.

О Святославе Литинском известно, что он является общественным деятелем, соавтором инициативы "Мова об'єднує", в которой обсуждается план действий до выполнению закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Литинский также является инициатором судебных дел относительно использования украинского языка, в частности, в маркировке бытовой и электронной техники. По данным DW, Литинский стал первым гражданином Украины, которому выдали внутренний паспорт без русскоязычной страницы.

Отметим, в середине мая Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной раде не прекращать финансирование Национальной комиссии по стандартам государственного языка. В частности, речь идет о финансировании Национальной комиссии по стандартам государственного языка (33 600,0 тыс. гривен.) и Секретариата омбудсмена (15 886,2 тыс. гривен).

Напомним, первой в ноябре 2019 года должность языкового омбудсмена заняла Татьяна Монахова, однако 24 апреля 2020 она заявила, что уходит с поста.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины языкукраинский языкомбудсмен
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