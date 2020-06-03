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У Мінкультури визначили кандидатуру мовного омбудсмена

Новини » Політика     03.06.2020 - 08:12
У Мінкультури визначили кандидатуру мовного омбудсмена
Фото: Святосляв Літинський (facebook/svyatoslav.litynskyy)

Мовним омбудсменом може стати Святослав Літинський

Міністерство культури України обрало кандидатуру на вакантну посаду уповноваженого зі захисту державної мови. Мовним обмудсменом може стати громадський діяч Святослав Літинський.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що кандидатуру Літинського затвердили у вівторок, 2 червня. Тепер схвалити його обрання має Кабінет міністрів.

Про Святослава Літинського відомо, що він є громадським діячем, співавтором ініціативи "Мова об'єднує", у якій обговорюється план дій до виконання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Літинський також є ініціатором судових справ щодо використання української мови, зокрема, в маркуванні побутової та електронної техніки. За даними DW, Літинський також став першим громадянином України, котрому видали внутрішній паспорт без російськомовної сторінки.

Зазначимо, у середині травня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній раді не припиняти фінансування Національної комісії зі стандартів державної мови. Зокрема, йдеться про фінансування Національної комісії зі стандартів державної мови (33 600,0 тис. гривень.) і Секретаріату омбудсмена (15 886,2 тис. гривень).

Нагадаємо, першою у листопаді 2019 року посаду мовного омбудсмена обійняла Тетяна Монахова, проте 24 квітня 2020 вона заявила, що йде з посади.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України языкукраинский языкомбудсмен
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