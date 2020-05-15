Раде рекомендуют не прекращать финансирование Нацкомиссии по стандартам госязыка

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по информполитике рекомендует отклонить соответствующий законопроект №3413

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде не прекращать финансирование Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Указано, что участники заседания рассмотрели соответствующий проект закона №3413 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

"Законопроектом предусмотрено прекращение финансирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка (33 600,0 тыс. грн.) и Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка (15 886,2 тыс. грн.). Комитет решил отклонить законопроект, ведь, как подчеркивалось во время обсуждения, без финансирования Национальная комиссия фактически прекратит свое существование", - указано в сообщении.

Кроме того, комитет также заслушал информацию по наработке законопроекта о внесении изменений в ЗУ "О библиотеках и библиотечном деле". Подчеркивалась необходимость стратегии библиотечного дела, необходимость популяризировать чтение с раннего возраста, обеспечивать свободный доступ к культурному продукту и формировать информационную грамотность.

Комитет примет активное участие в работе над новой редакцией, а также вынесет проект на общественное обсуждение.

Напомним, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики обратится к Кабинету министров о назначении на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля языковой омбудсмен Татьяна Монахова сообщила, что уходит с поста.

Так, Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка в ноябре 2019 года.

Автор: Юлия Струк