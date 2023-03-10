UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мінкульті підтвердили "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

Фото: в мінкульті підтвердили "виселення" УПЦ МП з Лаври (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Договір користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко.

"Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - повідомив Ткаченко.

За його совами, таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Підставою на "виселення" УПЦ МП, за даними Мінкульту, стали зафіксовані порушення умов користування державним майном.

"Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від завтра працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд", - додав міністр.

Нагадаємо, ще на початку грудня 2022 року стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що міністерство культури України рекомендувало не продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та Трапезної церкви для УПЦ Московського патріархату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУПЦУПЦ МПЛавровВійна Росії проти України