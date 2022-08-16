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В Минкульте высказались об идее демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

Фото: Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве поддерживают идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе, однако окончательное слово за местными депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Что касается памятника Екатерине II у меня очевидная мысль: вряд ли его нужно оставлять”, - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он заявил, что первоочередным должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением в министерство. Ткаченко заверил, что если депутаты обратятся к нему с таким предложением, он даст согласие.

Министр также подчеркнул, что для сноса памятника есть законная процедура.

"Если памятник относится к списку местного культурного наследия, то местная власть подает к нам решение о вынесении его из этого списка. В таком случае памятник могут перенести на какую-то аллею советских памятников или отдать в музей, - добавил он.

Он отметил, что местные власти имеют возможность решать эти вопросы, привлекать экспертов к процессу. По его мнению, необязательно крушить такие памятники.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию относительно демонтажа памятника Екатерине II в Одессе. Он направил этот вопрос на рассмотрение в Одесский городской совет.

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ОдессаМинистерство культуры