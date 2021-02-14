В Минкульте рассказали о новых форматах поддержки креативных индустрий

По его словам, снижение культурно-туристического НДС до 7% в 2020 году помогло креативной индустрии, однако необходимы новые форматы поддержки.

"В этом году мы выбрали другой подход. Он позволяет креативным предпринимателям рассчитывать на постоянство и последовательность со стороны государства. В первую очередь, речь идет о запуске процессов, которые невозможно изменить, независимо от политически ветра", - заявил Ткаченко.

Министр отметил, что представители креативных индустрий положительно отнеслись к созданию постоянно действующего органа - Совета по развитию креативной экономики при Кабмине.

"Его задача по рабочим группам по направлениям нарабатывать решение для креативных индустрий", - пояснил Ткаченко.

Также он добавил, что планирует запуск сертификатов на культурные услуги.

"Поддержка идеи со стороны креативных предпринимателей - есть, потому что они позволят стимулировать спрос на культурные услуги и обеспечат косвенную, но необходимую помощь институтам", - отметил министр.