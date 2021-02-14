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У Мінкульті розповіли про нові формати підтримки креативних індустрій

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство культури планує запускати нові формати підтримки креативних індустрій. Мова йде про запуск процесів, які не залежать від політичної обстановки в країні.

Про це у Facebook заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

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За його словами, зниження культурно-туристичного ПДВ до 7% в 2020 році допомогло креативній індустрії, однак необхідні нові формати підтримки.

"У цьому році ми обрали інший підхід. Він дозволяє креативним підприємцям розраховувати на постійність і послідовність з боку держави. В першу чергу, мова йде про запуск процесів, які неможливо змінити, незалежно від політично вітру", - заявив Ткаченко.

Міністр зазначив, що представники креативних індустрій позитивно поставилися до створення постійно діючого органу - Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні.

"Його завдання по робочих груп за напрямками напрацьовувати рішення для креативних індустрій", - пояснив Ткаченко.

Також він додав, що планує запуск сертифікатів на культурні послуги.

"Підтримка ідеї з боку креативних підприємців - є, бо вони дозволять стимулювати попит на культурні послуги і забезпечать непряму, але необхідну допомогу інститутам", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Ткаченко повідомляв, що при Кабміні можуть створити консультативний орган для допомоги культурної індустрії.

Також повідомлялося, що Міністерство культури хоче створити Центр протидії дезінформації

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Новини України Міністерство культурибизнесОлександр Ткаченко
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