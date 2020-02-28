У Мінкульті відреагували на ситуацію з "Суспільним"

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Мінкульт та Мінфін вирішують ситуацію з мовником

Ситуація з арештом рахунків та блокуванням роботи телеканалу "Суспільне" є неприпустимою. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі, передає РБК-Україна.

За словами Бородянського, наразі Мінкульт разом з Міністерством фінансів намагаються розв'язати питання погашення боргу "Суспільного" перед "Євроньюз".

"Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу є неприпустимою. Мовник не передбачив в бюджеті коштів на погашення заборгованості. Мінкульт, аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом з Мінфіном прийняв рішення щодо наближення фінансування аби "Суспільне" мало можливість розрахуватися з боргами негайно", - заявив він.

Зазначається, що сума коштів на заблокованих рахунках, після погашення боргу, повернеться до бюджету, а Мінкульт планує ініціювати збільшення фінансування суспільного мовника.

"Сума, яка заблокована у Швейцарії, повернеться до бюджету, і Мінкульт буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування "Суспільного" на суму сплаченого боргу коштом повернених зі Швейцарії коштів, що забезпечить сталість розвитку суспільного мовника", - пояснив Бородянський.

Нагадаємо, сьогодні в "Суспільному" повідомили про арешт його рахунків, що призвело до блокування роботи мовника. Рахунки було арештовано згідно з рішенням суду за позовом Міністерства юстиції. "Суспільне" має сплатити понад 10,5 млн євро боргу акціонерному товариству "Євроньюз".

Також РБК-Україна писало, що на початку 2020 року український телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове зупинення фінансової підтримки з державного бюджету.