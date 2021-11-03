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Мінкульт оновив "чорний" список. У нього попали ше понад 30 російських акторів

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Україна, Середа 03 листопада 2021 16:29
Мінкульт оновив "чорний" список. У нього попали ше понад 30 російських акторів Фото: Мінкульт оновив "чорний" список (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України (СБУ) внесло 32 російські актори до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства культури та інформаційної політики України.

Серед акторів РФ, які увійшли до списку:

  1. Павло Богомолов
  2. Ілля Власов,
  3. Михайло Разінкін,
  4. Анастасія Бакланова,
  5. Роман Гусєв,
  6. Костянтин Гапонов,
  7. В'ячеслав Земляний,
  8. Максим Шпаковський,
  9. Андрій Фомін,
  10. Ілля Домбровський,
  11. Юрій Котов,
  12. Людмила Яковлєва,
  13. Ігор Лучихін,
  14. Тетяна Бурнакіна,
  15. Катерина Федченко,
  16. Катерина Насонова,
  17. Андрій Пензін,
  18. Володимир Міллер,
  19. Олександр Романов,
  20. Усейн Дегерменджі,
  21. Олександр Классен,
  22. Андрій Скабар,
  23. Сергій Воробйов,
  24. Валентин Томусяк,
  25. Олександр Загляєв,
  26. Роман Нікіфоров,
  27. Дмитро Чудін,
  28. Олександр Лапшов,
  29. Олександр Марушев,
  30. Єгор Попов,
  31. Євген Кузьмін,
  32. Михайло Грищенко.

Станом на 3 листопада всього у списку 258 прізвищ. Він оновлюватиметься по мірі надходження інформації від СБУ про осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти 11 російських артистів, які відвідували окупований Крим.

А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що в Україні поступово спадатиме наплив російських артистів.

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