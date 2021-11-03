Мінкульт оновив "чорний" список. У нього попали ше понад 30 російських акторів
Фото: Мінкульт оновив "чорний" список (РБК-Україна)
Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України (СБУ) внесло 32 російські актори до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства культури та інформаційної політики України.
Серед акторів РФ, які увійшли до списку:
- Павло Богомолов
- Ілля Власов,
- Михайло Разінкін,
- Анастасія Бакланова,
- Роман Гусєв,
- Костянтин Гапонов,
- В'ячеслав Земляний,
- Максим Шпаковський,
- Андрій Фомін,
- Ілля Домбровський,
- Юрій Котов,
- Людмила Яковлєва,
- Ігор Лучихін,
- Тетяна Бурнакіна,
- Катерина Федченко,
- Катерина Насонова,
- Андрій Пензін,
- Володимир Міллер,
- Олександр Романов,
- Усейн Дегерменджі,
- Олександр Классен,
- Андрій Скабар,
- Сергій Воробйов,
- Валентин Томусяк,
- Олександр Загляєв,
- Роман Нікіфоров,
- Дмитро Чудін,
- Олександр Лапшов,
- Олександр Марушев,
- Єгор Попов,
- Євген Кузьмін,
- Михайло Грищенко.
Станом на 3 листопада всього у списку 258 прізвищ. Він оновлюватиметься по мірі надходження інформації від СБУ про осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти 11 російських артистів, які відвідували окупований Крим.
А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що в Україні поступово спадатиме наплив російських артистів.