Мінкульт вдруге звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії в Лаврі

Міністерство культури та інформаційної політики знову подало заявку до поліції через перешкоджання роботі комісії на території Києво-Печерської лаври.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства культури та інформаційної політики.

Під час спроби оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити до будівлі, оскільки вона була закрита. Водночас ключі, які передали представники Монастиря - не підійшли до серцевини замка. "Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві через незаконне перешкоджання доступу до державного майна", - пише пресслужба.