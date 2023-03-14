ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінкульт про в'їзд "хороших росіян" в Україну: потрібен запобіжник

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 19:21
Мінкульт про в'їзд "хороших росіян" в Україну: потрібен запобіжник Фото: Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україні варто запровадити запобіжник на в'їзд "хороших росіян", аби уникнути інцидентів в майбутньому, як з російською пропагандисткою Євгенією Альбац.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що потрібно мати запобіжник щодо заїзду за іншими паспортами "хороших росіян". Як я розумію, на Альбац (Євгенія Альбац, російська пропагандистка, - ред.) не було накладено санкцій, тому, якщо вона в'їздила за паспортом іншої країни, то зробила це законно", - заявив Ткаченко.

Відзначимо, що мова йде про приїзд низки росіян до України, серед яких не лише пропагандистка Євгенія Альбац, а й, наприклад, російський бізнесмен Євген Чичваркін або ж російський блогер молдовського походження Нєкоглай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України