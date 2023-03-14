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Минкульт о въезде "хороших россиян" в Украину: нужен предохранитель

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Вторник 14 марта 2023 19:21
Минкульт о въезде "хороших россиян" в Украину: нужен предохранитель Фото: Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украине следует ввести предохранитель на въезд "хороших россиян", чтобы избежать инцидентов в будущем, как с российской пропагандисткой Евгенией Альбац.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

"Очевидно, что нужно иметь предохранитель относительно заезда по другим паспортам "хороших россиян". Как я понимаю, на Альбац (Евгения Альбац, российская пропагандистка, - ред.) не было наложено санкций, поэтому, если она въехала по паспорту другой страны, то сделала это законно", - заявил Ткаченко.

Отметим, что речь идет о приезде ряда россиян в Украину, среди которых не только пропагандистка Евгения Альбац, но и, например, российский бизнесмен Евгений Чичваркин или российский блогер молдавского происхождения Некоглай.

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