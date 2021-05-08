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Минкульт поставил под угрозу мероприятия к 9 мая в столице, - КГГА

Автор: РБК-Украина

Проведение Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве под угрозой срыва из-за устного запрета Министерства культуры.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - отметила Хонда.

Она также добавила, что никаких документов, которые бы подтверждали это решение Министерства культуры, у руководства музея нет.

Заместитель председатель КГГА отметила, что речь, фактически, идет о попытке срыва проведения ежегодного мероприятия.

Напомним, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Относительное большинство (41%) украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты.

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Новости Украины КГГАМинистерство культуры9 Мая